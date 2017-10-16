В Ужгороде расстреляли гендиректора фабрики в собственном кабинете (видео)

Закарпатская милиция начала уголовное производство по факту убийства директора ужгородского предприятия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

«К нам сегодня около 11.00 поступило сообщение об убийстве в областном центре Закарпатья. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что на территории одного из ООО в собственном служебном кабинете был убит директор данного предприятия», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 54-летнего мужчину убил 59-летний житель Ужгорода.

«Полиция выяснила, что мужчины поссорились, во время выяснения отношений один выстрелил четыре раза в другого, в результате чего тот скончался на месте», - добавили в главке.

Подозреваемого задержали сотрудники патрульной полиции на месте преступления. Он сейчас находится в Ужгородском отделе полиции. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

С места происшествия изъяты пистолет калибра 7,65 мм с одним патроном, из которого стрелял подозреваемый, и отправлены на экспертизу.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УК, то есть умышленное убийство. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следственные действия продолжаются.

Как сообщают местные СМИ, предприятие, о котором идет речь в официальном сообщении полиции, - это Ужгородская обувная фабрика.