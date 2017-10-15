В Словакии попал в ДТП автобус с заробитчанами: восемь погибших

В Словакии микроавтобус с наёмными работниками столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб водитель и семь пассажирок. Как сообщает Deutsche Welle, дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 14 октября.

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"В воскресенье, 15 октября, 49-летняя женщина, одна из пассажиров, скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков спасти ей жизнь. В результате столкновения водитель микроавтобуса и шесть женщин, которые находились в салоне, погибли на месте аварии. Водитель грузовика получил лишь легкие повреждения.

Согласно предварительным данным расследования, один из водителей, вероятно, уснул за рулем.

Отмечается, что женщины, которые работали сиделками пожилых людей в соседней Австрии микроавтобусом возвращались домой. Все они - родом из Словакии.