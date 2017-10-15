В зоне отчуждения ЧАЭС задержали три группы сталкеров

На территории зоны Чернобыльской атомной электростанции работники полиции задержали три группы сталкеров, среди них - двое граждан России.

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Как сообщает Управление превентивной деятельности в Киевской области, в отношении задержанных правоохранители составили административные протоколы.

"Первую группу сталкеров, которая состояла из четырех молодых ребят, обнаружили в районе караула "Терехи", вторую - в отселенном городе Припять. Туда в обход контрольно-пропускных пунктов проникли трое ребят. Третью группу сталкеров, незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, правоохранители выявили в районе отселенного села Залесье. Там задержали пятерых молодых мужчин, в числе которых двое граждан России: 24-летний житель Москвы и 28-летний житель Санкт - Петербурга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители доставили нарушителей в местный отдел полиции, где составили на них административные протоколы по ст.46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КУоАП.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.