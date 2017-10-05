После пожара в частном садике во Львове госпитализировали годовалую девочку

Годовалую девочку из частного дошкольного учреждения на ул. Вербовой во Львове госпитализировали с отравлением продуктами горения. За нарушение требований пожарной безопасности полиция открыла уголовное производство, передает Zaxid.net.

Двух детей - мальчика в возрасте 2 года 9 месяцев и годовалую девочку доставили в больницу 4 октября. У обоих были симптомы отравления продуктами горения.

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«После обследования и сдачи анализов диагноз не подтвердился и врачи отпустили его домой, девочку госпитализировали», - рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Медики сообщили о происшествии в полицию, которая открыла уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 3 октября в 13:20 в помещении детсада на улице Вербовой возник пожар. Предварительно установлено, что возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже здания. До приезда спасателей работники садика эвакуировали из дома 40 детей.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 сентября в Одессе произошел пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория». Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.