В квартире в Киеве полиция обнаружила нарколабораторию, 15 граммов амфетамина и гранату

В Киеве полиция обнаружила в частной квартире нарколабораторию по изготовлению веществ, похожих на амфетамин. Об этом сообщает Отдел коммуникации Национальной полиции Украины.

"На кухне в квартире правоохранители обнаружили перкурсоры, медицинскую посуду, весы и оборудование, с помощью которого владелец делал наркотики, а также 15 граммов порошкообразного вещества, похожего на амфетамин", - говорится в сообщении.

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Также во время обыска квартиры полиция выявила гранату РГД-5. "Кроме принадлежностей и препаратов для производства психотропного вещества, правоохранители нашли и изъяли гранату РГД-5, которую хозяин квартиры прятал в шкафу", - пишет Отдел коммуникации.

По информации начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, которого цитирует Отдел коммуникации ГУ НПУ в г. Киеве, следователи по данному факту расследуют уголовное производство за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

"Сведения о происшествии мы внесли в Единый реестр досудебных расследований и открыли уголовные производства по двум статьям: 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины", - сообщил Александр Кузьмин.

В то же время, уточняется, что полицейские выясняют пути сбыта и круг лиц, причастных к изготовлению и вероятному распространению наркотических веществ.