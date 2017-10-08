В Испании задержали судно с почти 4 тоннами кокаина (фото, видео)

Национальная полиция Испании при содействии коллег из Колумбии успешно провела международную операцию по перехвату судна наркоторговцев в Атлантическом океане, сообщает официальный сайт испанского ведомства, передает «Зеркало недели».

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Судно, на борту которого находилось 3,8 тонны кокаина, было задержано испанскими правоохранителями в международных водах, в 540 милях от Канарских островов.

Отмечается, что семь членов экипажа, который должен был доставить наркотики из Колумбии в Испании, задержаны.

Наркоторговцы прятали крупную партию кокаина в водонепроницаемом отсеке под кухней.

En este barco, en un habitáculo bajo la cocina, se transportaban 3.800 kilos de cocaína con destino #España. Sus 7 tripulantes➡️#detenidospic.twitter.com/QF1XgsUBdc — Policía Nacional (@policia) 7 жовтня 2017 р.

Напомним, что ранее французские власти совместно с Австралийской комиссией по уголовным расследованиям конфисковали почти полторы тонны кокаина с судна, направлявшегося в Австралию.

По данным комиссии, судно направлялось из Южной Америки в Австралию и было захвачено французским флотом 27 июля в водах южной части Тихого океана. Всего на борту было четыре члена экипажа — граждане Литвы и Латвии, они арестованы.