Березу избили ультрас: появилось видео, как окровавленного депутата выводят со стадиона

11 октября на стадионе "Днепр-Арена" произошла стычка между между болельщиками, в которой пострадал нардеп от "Народного фронта" Юрий Береза.

Видео депутата с окровавленным лицом, которого выводят с поля, опубликовано на YouTube-канале "КП в Украине".

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Как сообщал УНИАН, во время матча 11 октября фанаты ультрас "Днепра" избили президента "Днепра-1" Березу.

В свою очередь, пострадавший Береза, считает, что на стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов. "Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион, – им не место на спортивных аренах... Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу... Теперь это и есть для меня внутренний враг", – заявил депутат.