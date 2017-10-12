"Чувак, я Гройсмана знаю": в Киеве пьяный водитель протаранил троллейбус (фото, видео)

В Киеве на проспекте Правды произошло ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель Skoda. Там он въехал в троллейбус, который отъезжал от остановки, пишет на своей странице в Facebook "Киев оперативный".

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"Говорит, что прямо перед капотом его авто перебегал человек и он был вынужден выбирать - или в человека, или в троллейбус", - говорится в сообщении.

Также водитель сказал, что заберет троллейбус с собой и отремонтирует на СТО. Также отметил, что знает Гройсмана, но просто не хочет его "напрягать".

"Драгер задул на 1,95 промилле", - добавили в "Киеве оперативном".

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве пьяный таксист устроил гонки с копами и пытался съесть ключи от авто.