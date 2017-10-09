В Киеве пьяный таксист устроил гонки с копами и пытался съесть ключи от авто (фото, видео)

Пьяный водитель такси в столице устроил гонки с полицейскими. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

"Без света и "зигзагом" по Минскому массиву двигался автомобиль Daewoo. Его остановили патрульные полицейские. Как только правоохранитель подошел к машине и хотел представиться, водитель нажал педаль газа и начал убегать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно 10 минут за ним гонялись полицейские. Водитель и по тротуарам носился, и на красный сигнал светофора пролетал, и даже успел проехаться по детской площадке.

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"Перекрыв все заезды и выезды из двора дома № 93 по улице Автозаводской, водителю было просто некуда бежать. Он припарковал машину и начал убегать. Патрульный догнал его. Во рту у задержанного были ключи от автомобиля, которые он неизвестно зачем пытался съесть", - добавляет "Киев оперативный".

Кроме того, драгер водитель задул на 1,85 промилле. Это уже третий раз на водителя составляют административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"Водительских прав лишен уже давно, но это не мешает ему пьяным вновь и вновь садиться за руль", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на проспекте Победы в Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Авария произошла недалеко от Шулявского моста в направлении центра. Столкнулись легковушки Audi, Daewoo, Volkswagen, Mercedes и Mazda.