Один дома по-тернопольски: 8-летний мальчик спас квартиру от воров

В Тернополе 8-летний мальчик, которого оставили дома, спас квартиру от воров. Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, 9 октября около 20 часов в полицию поступил звонок от ребенка, который сообщил, что кто-то пытается попасть в его квартиру и взламывает внешний замок.

Читайте такжеРодственники положили мальчика на багажную полку в авто и гнали со скоростью 100 км/ч (видео)

Однако малолетний школьник не мог сказать адрес своего проживания. Спасло то, что мальчик знал номер мобильного своей матери, который и продиктовал полицейским.

Патрульные связались с женщиной, она сообщила адрес, туда направили следственно-оперативную группу. Предполагаемого вора на месте преступления полицейские уже не застали. По предварительному заключению эксперта, имела место попытка взлома дверей.

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине нашли 16-летнюю девушку, которая с любимым скрывалась в лесу.