Во Львове произошел пожар в детсаду, детей эвакуировали (фото, видео)

16:22, 03 октября 2017
Происшествия
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Из помещения эвакуировали 40 детей.

Спасатели также вынесли для детей одеяла и одежду, чтобы они не замерзли / фото facebook.com/MNSLVIV

Во Львове произошла пожаро в частном детском саду на ул. Вербовая, 17. Возгорание произошло в электрощитовой на 1-м этаже здания. Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

На место происшествия немедленно было направлено 2 пожарно-спасательные подразделения.

«Возгорание повлекло плотное задымление в здании. До прибытия спасателей воспитатели провели эвакуацию детей из задымленного помещения. В общем из садика на свежий воздух вывели 40 малышей», - говорится в сообщении.

Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания, им удалось ликвидировали горение. Кроме этого, спасатели обследовали помещение садика, чтобы убедиться, что все дети эвакуированы.

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Также специалисты ГСЧС вынесли детям теплые вещи и одеяла, чтобы они смогли на улице дождаться своих родителей.

Пострадавших на месте происшествия нет. Причина пожара устанавливается.

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