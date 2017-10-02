В Киеве под Печерским судом подрались активисты, есть пострадавшие (фото)

Под зданием Печерского суда подрались представители организаций С14 и ГО "Майдан". Причиной для конфликта организаций стало рассмотрение дел сотрудников полиции, подозреваемых в преступлениях против Майдана, передает Громадське.

Так, ГО "Майдан" пришли поддержать сотрудников полиции, а С14 выступали за то, чтобы им избрали меру пресечения.

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В результате столкновения пострадали два представителя ГО "Майдан". Здание суда сразу вышли охранять около 40 представителей полиции. На место прибыла скорая, которая оказала помощь пострадавшим.

Также представители С14 прокололи покрышки двум машинам с наклейками ГО "Майдан".

Под Печерским судом, где рассматривается дело подозреваемых в преступлениях против Майдана полицейских, произошла драка https://t.co/uUeEjf67BS — Hromadske.UA (@HromadskeUA) October 2, 2017

Как сообщал УНИАН, троим бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины, двое из которых сейчас занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины, будут избирать меру пресечения по подозрению в противодействии Евромайдана 2 октября.