В Нацполиции хотят ходатайствовать о взятии на поруки подчиненных, подозреваемых в противодействии Евромайдану

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич намерен ходатайствовать в суде о взятии на поруки председателя Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Игоря Бабича и его заместителя Анатолия Серединского, которых подозревают в противодействии акциям протеста во время Революции достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фацевич заявил журналистам в помещении Печерского районного суда города Киева.

"Буду ходатайствовать взять на поруки", - сказал он.

Фацевич заявил, что его подчиненные не виновны. "Они отвечали за организацию деятельности конвойной службы, что один обвиняемый (подозреваемый), что другой. Как они могли давать подразделениям какие-то незаконные указания. Им говорят, что якобы они выдавали спецсредства - гранаты. Если они не отвечали за логистику, как они могли вообще это выдавать?» - сказал Фацевич.

По мнению заместителя председателя Нацполиции, следователи Генеральной прокуратуры Украины своими действиями хотят выполнить показатель. "По моему мнению, просто хотят сделать показатель. За три года еще никого не привлекли к ответственности", - отметил Фацевич.

Также он сказал, что не хочет, чтобы его подчиненных отстранили от исполнения своих служебных обязанностей. «Я хочу, чтобы эти офицеры не были отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. Простите меня, руководящие должности - начальник департамента превентивной деятельности и его заместитель», - отметил Фацевич.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, народный депутат Украины Игорь Луценко написал на своей странице в Facebook, что троим бывшим высокопоставленным работникам Министерства внутренних дел Украины Игорю Бабичу, Анатолий Серединскому и Сергею Поготову сообщено о подозрении в препятствовании проведению Евромайдана. Бабич и Серединский сейчас занимают руководящие должности в Нацполиции.

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Депутат уточнил, что сообщение о подозрении сделано по факту системного препятствования проведению митингов, собраний и демонстраций граждан, организованного бывшим президентом Украины и высокопоставленными чиновниками страны.

Речь идет, в том числе, о разработке проектов правительственных постановлений о предоставлении разрешений на незаконное использование спецсредств (гранат) производства РФ и дальнейшей их противоправной выдачи работникам правоохранительных органов для использования против участников акций протеста в Киеве в феврале 2014 года, а также координации действий (содействие) работникам правоохранительных органов во время силовых акций против протестующих 18-19 февраля 2014 года в Киеве.

«Одному из подозреваемых сообщено о подозрении по факту незаконного предоставления неправомерной выгоды (дополнительном нелегальном финансировании) работникам правоохранительных органов с целью склонения их к совершению преступлений в отношении участников протестов в Киеве в 2013-2014 годах», - сообщил Луценко.

Позже стало известно, что меру пресечения троим бывшим высокопоставленным работникам МВД будут избирать 2 октября.