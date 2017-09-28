Взрывы в Калиновке: одиночные детонации могут продолжаться еще 3-4 дня

Одиночные взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки могут продолжаться еще в течение 3-4 дней.

Об этом заявил во время брифинга начальник Вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, сообщает пресс-служба Минобороны.

«По состоянию на вечер 28 сентября взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки практически прекратились, но единичные детонации боеприпасов возникают на технической территории. Их вызывает перепад температур, поскольку на территорию где был пожар, авиацией сбрасывается вода», - отметил он.

Именно это, отметил генерал, и вызывает детонацию боеприпасов, которые там остались. Но, по его словам, эти взрывы для местного населения, окружающих сел угрозы не несут.

Шевцов сообщил, что сейчас на территории арсенала работают гусеничные пожарные машины, машины разграждения, привлечено 7 пожарных танков. Они дежурят непосредственно в зоне ликвидации. Машины разграждения делают проходы в завалах, чтобы танки могли дойти к каждому участку и залить водой, чтобы не допустить возгораний.

«Уже прибыли группы разминирования от Вооруженных Сил Украины. Всего планируется привлечь около 50 групп численностью 300 человек. Также прибыли группы разминирования от ГСЧС, которые совместно будут разминировать территорию», - сказал он.

По словам Шевцова, большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на арсенале, спасено.

«Боеприпасы в закрытых, подземных, арочных и железобетонных хранилищах остались невредимыми. Также хочу отметить, что на складах Вооруженных Сил Украины химические боеприпасы отсутствуют», - добавил начальник Вооружения ВСУ.

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Как сообщал УНИАН, вечером 28 сентября все эвакуированные из-за взрывов боеприпасов вблизи Калиновки вернулись в свои дома, восстановлены электричество и газ.

Ситуация контролируется, заверили в Винницкой ОГА.

Напомним, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. По предварительным данным, пострадали два человека.