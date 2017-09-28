В Николаеве зверски избили АТОшника: боец рассказал подробности инцидента (видео)

Массовая драка произошла ночью в местном баре Николаева. Ее засняли камеры наблюдения. На них видно, как сразу 7 мужчин нападают на одного и жестоко избивают.

На видео видно, как мужчина прячется за барной стойкой, а семеро бросаются на него. Это бывший киборг Игорь Кочнев. Говорит, что за год ожесточенных боев у него не было ни одной царапины. Теперь раны по всему телу, говорится в сюжете ТСН.

«Голову зашивали, гематома. Локоть. Об локоть разбили бутылку, зашивали, палец не чувствую. И спина зашита, на ней 9 порезов», - рассказывает боец.

Игорь говорит, что до ночного бара зашел с товарищем. Там познакомился с девушкой. Однако, в их общение вмешался незнакомец.

«Я пытался его успокоить, что я с девушкой общаюсь. Но тут появилась еще какая-то группа людей, которые окружили меня, и они настаивали на том, чтобы мы вышла на улицу», - вспоминает Игорь Кочнев.

Тогда мужчина подошел к бару и попросил вызвать полицию. Но местные окружили его. Товарищ пытался успокоить мужчин, но тщетно.

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Игорь запрыгнул за барную стойку. На видео видно, как вслед ему летит посуда. Какой-то посетитель пытается всех успокоить. Его сносят и бросаются на АТОшника. Тот с бутылкой в руках отбивается. Драку разнимают охранники заведения. Теперь парни убеждают – не били, а хотели утихомирить мужчну. Уверяют, что спровоцировал конфликт именно АТОшник - приставал к девушке из их компании. На замечание отреагировал агрессией и первым начал драться.

Владелец бара подсчитывает убытки. Говорит, эта компания и раньше устраивала дебоши, но такое здесь впервые.

Один из парней также попал в больницу - у него разбита голова. Полиция никого из участников драки не задержали. Потому, мол, еще идет расследование.

АТОшник убежден, найти их легко, все лица видны на видео. А местные рассказали ему, что эти парни наводят страх на весь район и до сих пор им все сходило с рук. На этот раз уголовные производства полиция все-таки возбудила - за хулиганство и телесные повреждения.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве в ночном клубе произошла массовая драка - АТОшник дал отпор.