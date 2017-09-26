В Николаеве в ночном клубе произошла массовая драка - АТОшник дал отпор (видео)

Опубликована запись камер видеонаблюдения, на которой видны подробности массовой драки в ночном клубе Николаева, произошедшей 24 сентября.

Видеокамеры зафиксировали, как мужчина крепкого телосложения в полосатой рубашке (Игорь Кочнев, участник АТО) подходит к барной стойке, а вслед за ним идет компания молодых людей, предъявлявших мужчине претензии, передает "Корабелов.Инфо".

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У стойки между ними становится друг Игоря — Вячеслав (в красной футболке), пытаясь остановить конфликт, но завязывается драка. Игорю Кочневу, защищаясь, удалось перебраться через барную стойку, в него полетели бутылки, стаканы, потом и сами нападавшие забежали за стойку, продолжив избивать его. Однако АТОшнику удалось дать отпор "озверевшей" компании.

На видеозаписи запечатлены лица молодых людей, либо участвовавших в той или иной мере в кровавом конфликте, либо находящихся рядом.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 8 сентября между двумя мужчинами возник конфликт с дракой, которая закончилась ножевым ранением.