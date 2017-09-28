Неудачное самоубийство: в Николаеве мужчина прострелил себе голову, но выжил

В центре Николаева возле «Вечного огня» 32-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову из зарегистрированного травматического оружия, в настоящее время мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, инцидент произошел 27 сентября в 21:36.

«Предварительно известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в полиции.

Пистолет изъят и направлен на экспертизу. Данные по инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители выясняются обстоятельства, при которых произошло происшествие.

Как сообщал УНИАН, киевские полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого с огнестрельным ранением нашли в закрытом изнутри помещении художественной галереи.