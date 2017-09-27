Экс-командира воинской части в Калиновке недавно судили за нарушения при закупке противопожарных материалов

Калиновский районный суд Винницкой области 26 апреля 2017 приговорил командира воинской части А1119 в г. Калиновка Винницкой области Игоря Малежика по обвинению в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода. Соответствующие данные содержатся в Едином государственном реестре судебных решений.

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В частности, командир воинской части, которой подчинен 48-й арсенал Министерства обороны Украины, обвинялся в халатном отношении к исполнению служебных обязанностей при закупке противопожарных материалов.

Как говорится в судебном решении, воинская часть А1119 в лице ее командира 23 февраля 2016 заключила договор о закупке пожарно-технического имущества у физического лица-предпринимателя на общую сумму 188,74 тыс. грн.

Условиями договора предусматривался расчет с поставщиком только после поступления противопожарного имущества в часть, вместо этого командир подписал платежное поручение о переводе бюджетных средств без соответствующего подтверждения о получении имущества, в результате чего государству в лице Министерства обороны Украины был нанесен ущерб на сумму 188,74 тыс. грн.

Согласно документу, командир признал свою вину и утвердил соответствующее соглашение с военной прокуратурой Винницкой области, поэтому вместо 2 лет лишения свободы суд назначил ему наказание в виде 2 лет служебного ограничения, с вычетом из суммы его денежного обеспечения в доход государства в размере 10 процентов.

Малежик был назначен на должность командира воинской части 7 июля 2015.

Как сообщил один из сотрудников воинской части А1119, по состоянию на 26 сентября командир части - Николай Батюк.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября около 22:00 на открытой площадке хранения боеприпасов одной из воинских частей неподалёку от города Калиновка Винницкой области взорвались снаряды калибра 122 мм и 125 мм, произошел пожар.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы, более 30 тысяч были эвакуированы.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 113 Уголовного кодекса (диверсия).