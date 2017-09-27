СМИ показали, что происходит в Калиновке после ночи "ада" (видео)

В настоящее время количество взрывов уменьшилось, их слышно не так часто. Этим воспользовались местные жители, которые провели ночь на трассе и отказались от эвакуации, чтобы попасть к своим жилищам.

На улицах Калиновки до сих пор лежат боеприпасы, которые могут сдетонировать. Их пометили военные специальными наклейками.

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Кроме того, информация о том, что 4 дома в Калиновке сгорели дотла, не подтвердилась. Там ликвидировали возгорание, они частично подлежат восстановлению.

Также журналисты пообщались с местными жителями, которые провели "огненную" ночь: "Спали, но такое грохотало", "Дома спали", "У нас там дом, двери выбило, окна".

В свою очередь, в ГСЧС настаивают, чтобы люди пользовались оснащенными местами эвакуации.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.