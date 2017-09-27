В Днепропетровской области задержали похитителей грузовика с 25 тоннами подсолнечника

В г. Каменское Днепропетровской области 26 сентября полицейские задержали двоих мужчин, которые похитили грузовик «КамАЗ» с 25 тоннами семян подсолнечника.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, по предварительным подсчетам, стоимость груза составила 300 тыс. грн.

По словам водителя «КамАЗа», вблизи пгт Петриковка его догнал легковой автомобиль. Через окно пассажир прокричал, что у грузовика повреждено колесо. Когда водитель остановился, на него напали мужчины в масках и стали избивать. Жертве удалось вырваться и убежать в поле, а злоумышленники сели в грузовик и скрылись.

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«Похожий по приметам автомобиль правоохранители заметили в районе промзоны на ул. Днепростроевская г. Каменское. На требование сотрудников полиции остановиться водитель съехал с трассы и выпрыгнул из кабины. Но полицейским удалось задержать двоих человек», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.