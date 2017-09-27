Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: эвакуировано 28,3 тысячи человек, одна женщина пострадала

По состоянию на 6:00 утра среды в Калиновском районе эвакуированы 28,3 тысяч человек, из которых эвакуируется собственным транспортом 20 тысяч человек, из сборных эвакопунктов – 8,3 тысячи человек. Кроме того, из Центральной районной больницы эвакуированы 180 больных, говорится в сообщении ГосЧС.

По предварительной информации, одна женщина травмирована, ее доставили в винницкую Центральную районную больницу. Подразделениями ГосЧС ликвидировано возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

Сейчас закрыто движения всех видов транспорта, в том числе:

- автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев - Подольский;

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- железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко - Калиновка Юго-Западной железной дороги;

- воздушного транспорта в радиусе 50 километров от г. Калиновка.

Отключены линии электропередач Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка. Отключено газоснабжение с. Дорожное, с. Медведка, с. Лавровка. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единица техники.

Как сообщал УНИАН, пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области начался около 22:00 26 сентября. По тревоге подняты все силы службы, в том числе, и руководство. В правительстве не исключают, что причиной пожара в Калиновке могли быть внешние факторы.