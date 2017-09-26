Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: к ликвидации привлечены 2 пожарных танка, жители говорят об эвакуации
23:45, 26 сентября 2017Происшествия
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По информации очевидцев и пользователей соцсетей, уже началась эвакуация людей из близлежащих к эпицентру взрыва домов.
Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке/ Вести
В городе Калиновка, Винницкая область, начались взрывы на складе боеприпасов.
По информации очевидцев и пользователей соцсетей, уже началась эвакуация людей из близлежащих к эпицентру взрыва домов.
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"Около 22:00 в подразделения ДСНС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области. На тушение пожара от воинской части привлечены 2 пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ДСНС. На месте происшествия формируется сводный отряд", - сообщает МВД Украины в Facebook.
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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке