Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: к ликвидации привлечены 2 пожарных танка, жители говорят об эвакуации

В городе Калиновка, Винницкая область, начались взрывы на складе боеприпасов.

По информации очевидцев и пользователей соцсетей, уже началась эвакуация людей из близлежащих к эпицентру взрыва домов.

Читайте такжеПожар на складе боеприпасов в Мариуполе: спасатели собрали почти полторы тысячи взрывоопасных предметов

"Около 22:00 в подразделения ДСНС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области. На тушение пожара от воинской части привлечены 2 пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ДСНС. На месте происшествия формируется сводный отряд", - сообщает МВД Украины в Facebook.