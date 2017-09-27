"Украэроцентр" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания военного склада

"Украэроцентр" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания военного склада в Калиновке, от поверхности до неограниченной высоты, сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.

"Сейчас МИУ ожидает уточнений от ГШ ВСУ и командование ВВС Украины по зоне ограничений полетов воздушных судов. Отдельно решением "Украэроцентра" закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты", - написал он.

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Замминистра отметил, что на данный момент закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир - Могилев-Подольский.

"Ситуация которая сложилась, в пределах компетенции, находится на постоянном контроле у ​​руководства МИУ", - подытожил Лавренюк.