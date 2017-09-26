В Харьковской области ликвидировали пожар на мусорной свалке

В понедельник, 25 сентября, на территории полигона твердых бытовых отходов на Харьковщине произошел пожар. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На месте было установлено, что на открытой территории происходит горение бытового мусора на площади 200 кв.м.

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Огонь был локализован уже в 09:40. Сегодня 26 сентября продолжалась ликвидация локальных мест горения мусора в больших слоях бытовых отходов. По состоянию на 13:00 пожар удалось полностью ликвидировать.

Спасатели отмечают, что тушить такие пожары довольно сложно, ведь огонь распространяется внутри мусорного массива, при этом горение мусора сопровождается выделением большого количества токсичного дыма и задымлением значительной территории вокруг.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.