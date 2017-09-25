На Киевщине в детсаду разразился скандал из-за заведующей, которая якобы бросила ребенка об пол (фото, видео)

В детском саду №9 "Ласточка" в Ворзеле Киевской области избили 5-летнего мальчика. Об этом сообщила мать ребенка, передает ТСН.uа.

"У них был праздник воспитателя, родителей на него не приглашали. Был только персонал детсада и дети. Мой мальчик специфический, он не участвует в праздниках, не поет, не танцует, но сидит и смотрит", - говорит женщина.

В пятницу, 22 сентября, около шести вечера она пришла забирать ребенка из садика и увидела у мальчика синяк на поллица и царапину. По словам избитого, заведующий детсада бросила его об пол.

"Он весь дрожит, слезы на глазах. При слове "заведующая" у него просто истерика, паника начинается", - рассказывает женщина.

В то время, когда она пришла в садик, заведующей там уже не было. Однако, воспитательница сообщила ей, что во время праздника мальчик был около нее и вел себя спокойно.

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"Заведующая залетела в зал, где вступали дети, схватила моего ребенка. Он начал вырываться, она его вывела из зала... После этого ребенок уже был с синяком на щеке, это прошло где-то спустя минут 5-10", - пересказывает он слова воспитательницы.

По словам матери, заведующая звонила ей в тот же день вечером и своей вины не признала. Зато заявила, что это мальчик ударил ее.

"Она сказала, что мой ребенок ее очень сильно ударил", - возмутилась она.

25 сентября родители и местные депутаты приходили в садик, чтобы пообщаться с заведующей, но "никаких четких ответов не услышали".

Во время общения она говорила родителям: "Доказана моя вина? Чего вы меня обвиняете в том, чего нет?". По ее словам, ребенок плакал на празднике, поэтому она просто вынесла его из зала.

После инцидента родители подали заявление в полицию, ездили снимать побои. В травмпункте им выписали справку о том, что ребенка "ушиб мягких тканей". Врачи посоветовали понаблюдать за состоянием ребенка в течение 3 дней, ведь в этот период могут появиться симптомы сотрясения мозга.

Мать сообщила, что подобный инцидент в садике случается не впервые. Такая же ситуация была с заведующей три года назад, так что часть родителей написала на нее коллективное заявление.

На данный момент родители не собираются забирать мальчика из садика и хотят, чтобы заведующую уволили.

"Ребенок дома, категорически в садик отказывается идти... Я считаю, что если человек проявляет агрессию к детям в садике, и это не впервые, то такому человеку не нужно работать с детьми", - отмечает мать избитого ребенка.