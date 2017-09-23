В Харькове "минировали" почтовое отделение, эвакуировали 19 человек

Сегодня около 11:05 неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что заминировано отделение почты на проспекте Победы, 46 А. На место ЧП тотчас выехали взрывотехники и следственно оперативная группа, пишет newsroom.kh.ua.

"Сотрудники полиции эвакуировали 19 человек, а затем в поисках взрывчатки осмотрели 1600 кв. м здания и прилегающей территории, но никаких опасных устройств не нашли", - рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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Следователем решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Если лжеминера поймают, ему грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.