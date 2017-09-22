Взрывы на складах боеприпасов под Мариуполем: проходит эвакуация личного состава

В Донецкой области вблизи села Новоянисоль в пятницу, 22 сентября, прогремели взрывы на складах боеприпасов, проходит эвакуация личного состава. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, около 15.00, вблизи населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области во время пожара на полях сельскохозяйственных производителей произошло опрокидывание пламени на территорию военного склада одной из воинских частей, которая дислоцируется в указанном районе, в результате чего на объекте возник пожар. Сейчас идет эвакуация личного состава и принимаются меры по локализации пожара", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что с целью выяснения обстоятельств, которые привели к чрезвычайной ситуации на место происшествия отбывает оперативная группа офицеров Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины во главе с заместителем Министра обороны Украины.