Худруку детей, погибших из-за пожара в лагере Одессы, сообщили о подозрении - СМИ

Полиция объявила о подозрении и допросила руководителя танцевального коллектива «Адель» Татьяну Егорову, чьи подопечные погибли в страшном пожаре лагеря «Виктория». Об этом «Думской» сообщили родители детей – участников ансамбля.

«Выяснилось, что возгорание началось в ее комнате, и она была единственным взрослым в сгоревшем корпусе»,- рассказали родители.

Сегодня Егорову допрашивали в Киевском отделе полиции. Во время допроса ей стало плохо. Вызвали скорую помощь, однако ни одно городское медицинское учреждение не принимало пациентку.

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В то же время родители уверены, что Егорова спасла жизни их детей, потому как она выводила воспитанников из горящего здания. Кроме того, по словам отца одной из участниц «Адели», при поселении дети жаловались на то, что в их корпусе нельзя было нормально купаться, так как периодически било током. И тогда администрация лагеря посоветовала им надевать в душе резиновые тапочки.

Отключенную сигнализацию также объяснили тем, что она срабатывала каждый день, потому ее отключили на ночь, чтобы она никого не будила. Отмечается, что коллектив «Адель» – муниципальный, и под конец сезона мэрия премировала его участников 50 бесплатными путевками в «Викторию». Поехали только дети школьного возраста.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла. Во время пожара погибли двое детей, еще двое – госпитализированы. Позже в полиции сообщили, что обнаружен фрагмент тела девочки, которую считали пропавшей. Со слов очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители задержали директора комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна и его заместителя.

Согласно распоряжению главы Одесской ОГА Максима Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.