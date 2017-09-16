В Киеве на станции метро "Вокзальная" задержали 22-летнего парня с гранатой и боеприпасами

На станции столичного метро «Вокзальная» полицейские изъяли у 22-летнего мужчины гаранту и боеприпасы.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в ходе отработки столичной подземки в рамках проведения операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники управления полиции метрополитена заметили в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласили его в комнату полиции.

Во время личного досмотра у 22-летнего молодого человека обнаружили и изъяли гранату РГД-5, запал к ней, дымовые шашки и глушители к автомату.

Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался уроженец Черниговской области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

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Как пояснил задержанный, часть боеприпасов он якобы нашел в Ривненской области, другие опасные предметы заказал через Интернет. Молодой человек отказался объяснять куда и с какой целью перевозил эти вещи.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Изъятые боеприпасы отправлены на экспертное исследование. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.