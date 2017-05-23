В Днепре правоохранители задержали торговца оружием, привезенным из зоны АТО (видео)

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией сегодня, 23 мая, задержали торговца оружием, полученным из района проведения антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что бывший волонтер, который часто находился на востоке Украины, наладил через своих знакомых канал поставки оружия и боеприпасов для перепродажи заинтересованным лицам. Оперативники СБ Украины задокументировали получение злоумышленником оружия из района проведения АТО.

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Во время обыска в частном доме подозреваемого сотрудники спецслужбы изъяли автомат Калашникова с прибором ночного видения, глушителем и четырьмя магазинами, ружье ТОЗ-66, четыре пистолета, патроны разного калибра и холодное оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия.