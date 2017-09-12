В Тернополе задержали рецидивистку, которая похитила дорогие духи

В Тернополе задержали рецидивістку, которая похитила дорогие духи. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, установлено, что 26-летняя тернополянка в торговом центре похитила духи стоимостью 1,3 тыс грн.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, вскоре ее задержали правоохранители.

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Тернополянка попадает в поле зрения правоохранителей не впервые, она уже трижды выносила подобные товары из маркетов, за что была осуждена.

Относительно задержанной открыто уголовное производство согласно ст. 185 УКУ (кража).