В Тернополе задержали рецидивистку, которая похитила дорогие духи
20:26, 12 сентября 2017Происшествия
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Тернополянка попадает в поле зрения правоохранителей не впервые, она уже трижды выносила подобные товары из маркетов.
Тернополянка попадает в поле зрения правоохранителей не впервые / 112.ua
В Тернополе задержали рецидивістку, которая похитила дорогие духи. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, установлено, что 26-летняя тернополянка в торговом центре похитила духи стоимостью 1,3 тыс грн.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, вскоре ее задержали правоохранители.
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Тернополянка попадает в поле зрения правоохранителей не впервые, она уже трижды выносила подобные товары из маркетов, за что была осуждена.
Относительно задержанной открыто уголовное производство согласно ст. 185 УКУ (кража).
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