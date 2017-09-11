В центре Одессы злоумышленник избил известную активистку

В центре Одессы злоумышленник сегодня избил известную активистку Алину Радченко, известную как Подолянка. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вечером в районе улицы Канатной неизвестный подбежал сзади к Радченко и нанес ей сильный удар по голове.

На месте происшествия случайно оказался сотрудник правоохранительных органов, который пытался задержать подозреваемого, но последнему удалось вырваться и скрыться с места происшествия.

Как сообщил советник начальника регионального главка полиции Руслана Форостяка, сейчас идут неотложные следственные действия и оперативно розыскные мероприятия по приметам злоумышленника. Открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Потерпевшая, у которой в кровь разбита голова, доставлена в больницу. Со слов свидетеля, злоумышленник заявил, что потерпевшая «заслужила».

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***42-летняя Алина Подолянка (Радченко) – известная в Одессе проукраинская активистка, заместитель председателя городской организации политической партии «Народный Рух Украины».

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре парня до смерти забили кирпичом за 25 гривен. Злоумышленники в возрасте 20 и 21 год также забрали у парня старенький мобильный телефон.