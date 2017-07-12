В Днепре парня до смерти забили кирпичом за 25 гривен (видео)

6 июля в Самарское отделение полиции обратился мужчина, который сообщил, что его сын ушел вечером из дома и по настоящее время не вернулся. Отец рассказал, что его 26-летний сын учился в Одесской духовной семинарии и приехал на похороны деда. Вечером парень пошел встретиться со своими товарищами детства и до сих пор не вернулся домой.

Уже на следующие сутки в полицию поступило сообщение, что в одном из заброшенных гаражей по улице Листопадной обнаружен труп мужчины.

Выездом на место работники следственно-оперативной группы Самарского отделения полиции под кучей бытового мусора нашли тело мужчины. Уже при поверхностном осмотре были обнаружены следы насильственной смерти: все кости черепа были повреждены.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями были установлены двое мужчин, которые подозреваются в совершении убийства. Ими оказались ранее не судимые местные жители 20 и 21 лет.

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«Во время встречи со своими товарищами к компании подошли двое ранее ему незнакомых мужчин. Со временем друзья юноши ушли, а он остался. Последние предложили парню выпить пива, но сказали что у них нет денег. Доверчивый парень купил им и себе пива. В это время у злоумышленников возник умысел его ограбить. Один из них начал наносить удары в живот, а когда тот упал били уже вдвоем. После того, как жертва потеряла сознание, злоумышленники уже кирпичом продолжили наносить удары по голове. Потом забрали у парня 25 грн. и старенький мобильный телефон. Тело юноши спрятали в одном из заброшенных гаражей и забросали бытовым мусором», – сообщил следователь следственного отделения Самарского отделения полиции Юрий Щербинин.

В связи с новыми обстоятельствами дела преступление было переквалифицировано с ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (безвести отсутствует) на (очевидное убийство). Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.