В киевском метро из-за остановки движения поездов образовалась сильная давка (фото, видео)

20:15, 11 сентября 2017
Происшествия
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Из-за задымления в киевском метро остановились поезда.

Давка в киевском метро / ТСН

В киевском метро из-за остановки движения поездов образовалась сильная давка. Об этом сообщает ТСН.

Большие очереди стоят в переходе на "Майдане Независимости", куча людей - на платформе в ожидании поезда. Людей везут только в направлении "Теремков". 

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Как сообщал УНИАН, в час-пик в киевском метро из-за возгорания проводки закрыли движение между "Петровкой" и "Тараса Шевченко".

На ст. м. "Контрактовая площадь" прибыли пожарные и скорая помощь.

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Новость в сюжете: Задымление в киевском метро
Теги: #пожар в киевском метро#давка в метро