В киевском метро из-за остановки движения поездов образовалась сильная давка (фото, видео)
20:15, 11 сентября 2017Происшествия
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Из-за задымления в киевском метро остановились поезда.
Давка в киевском метро / ТСН
В киевском метро из-за остановки движения поездов образовалась сильная давка. Об этом сообщает ТСН.
Большие очереди стоят в переходе на "Майдане Независимости", куча людей - на платформе в ожидании поезда. Людей везут только в направлении "Теремков".
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Как сообщал УНИАН, в час-пик в киевском метро из-за возгорания проводки закрыли движение между "Петровкой" и "Тараса Шевченко".
На ст. м. "Контрактовая площадь" прибыли пожарные и скорая помощь.
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Новость в сюжете: Задымление в киевском метро