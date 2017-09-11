В киевском метро из-за остановки движения поездов образовалась сильная давка (фото, видео)

В киевском метро из-за остановки движения поездов образовалась сильная давка. Об этом сообщает ТСН.

Большие очереди стоят в переходе на "Майдане Независимости", куча людей - на платформе в ожидании поезда. Людей везут только в направлении "Теремков".

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Как сообщал УНИАН, в час-пик в киевском метро из-за возгорания проводки закрыли движение между "Петровкой" и "Тараса Шевченко".

На ст. м. "Контрактовая площадь" прибыли пожарные и скорая помощь.