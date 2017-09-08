Взрыв автомобиля на Бессарабке в Киеве может быть квалифицирован как теракт - полиция

Взрыв автомобиля на Бессарабке в Киеве может быть переквалифицирован в теракт. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

"По факту взрыва автомобиля Toyota Camry в центре Киева, в результате которого погиб человек и еще двое граждан получили ранения, правоохранители проводят все необходимые первоочередные меры. В настоящее время на месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники", - говорится в сообщении.

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Правоохранители также сообщили, что изъятые собранные материалы направят на экспертизу, по результатам которой будет принято окончательное решение о квалификации происшествия.

"После оценки всех имеющихся доказательств и в случае установления дополнительных обстоятельств, будет направлено обращение в органы прокуратуры о переквалификации уголовного производства, открытого по ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - на статью 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября, в Киеве возле Бессарабского рынка (ул. Большая Васильковская) произошел взрыв легкового автомобиля.

В результате взрыва погиб один человек.

«Сейчас подтверждена гибель одного человека. Женщина ранена. С ребенком все в порядке, насколько мне сообщили», - сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

В полиции Киева сообщили, что женщине, пострадавшей в результате взрыва, оторвало ногу.

Полиция расследует инцидент по статье "умышленное убийство".

В свою очередь, директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что погибший в результате взрыва Тимур Махаури был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами.

Позже в СМИ появилась информация, что пострадавшая в результате инцидента является всемирно известной моделью, которая была лицом «Dior».