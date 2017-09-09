Шкиряк назвал вероятные версии взрыва авто на Бессарабке

По предварительным выводам экспертов, мощность взрывного устройства во взорванном на Бессарабке авто гражданина Грузии Махаури составляла от 600 гр до 1000 гр в тротиловом эквиваленте. Об этом советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил на своей странице в Facebook.

Сейчас следователи Нацполиции осуществляют все необходимые оперативно-следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления. Проводятся допросы свидетелей, снимается информация с камер наблюдения.

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"Отрабатываются все возможные версии происшествия: умышленное убийство; террористический акт; российские спецслужбы; бизнес-криминальные разборки; личная неприязнь; личная месть и т.д.", - говорится в его сообщении.

Сейчас преступление расследуется по статье "Умышленное убийство", но не исключено, что эту статью могут переквалифицировать в "Террористический акт".

Шкиряк добавил, что подразделения Нацполиции и Нацгвардии в Киеве были переведены на усиленный режим несения службы.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в центре Киеве произошел взрыв легкового автомобиля.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что в результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Представитель МВД сообщил, что это лицо ранее привлекалось в Украине к ответственности по обвинению в незаконном хранении оружия. По его словам, Махаури имел связи с криминальными чеченскими кругами.

Также в машине находилась женщина, которой оторвало ногу, и ребенок.

Полиция расследует инцидент по статье 115 "умышленное убийство" Уголовного кодекса.