Полиция о взрыве на Бессарабке в Киеве: это не случайное преступление, хотели убить именно этого человека

Взрывное устройство, заложенное под авто Toyota Camry, которое взорвалось возле Бессарабского рынка в Киеве, было достаточно мощным, но при экспертизы необходимо определить способ его действия и место закладки в машине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал журналистам на месте взрыва.

Читайте такжеПолиция о взрыве авто в центре Киева: мужчина погиб, женщине оторвало ногу

"Очевидно, что это умышленное покушение на этого человека. Это не случайное преступление. И очевидно, что те, кто устроил и провел это преступление, хотели скорее всего убить именно этого человека, целенаправленно", - подчеркнул представитель МВД.

"Фактом является то, что он погиб (гражданин Грузии Тимур Махаури - УНИАН), женщина жива, но с существенными ранениями, у нее большая кровопотеря, ее спасают медики, и ребенок - жив", - добавил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, полиция расследует взрыв автомобиля возле Бессарабского рынка в центре Киева по статье умышленное убийство. В результате взрыва погиб мужчина, женщине оторвало ногу. Также в машине был ребенок, жизни которого ничего не угрожает.