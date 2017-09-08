Взрыв в центре Киева: в машине сработала бомба - полиция

Полиция расследует взрыв автомобиля возле Бессарабского рынка в центре Киева по статье умышленное убийство. Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал журналистам на месте взрыва.

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Он подтвердил, что в результате взрыва погиб человек, серьезные ранения получила женщина, за жизнь которой борются медики, также в машине был ребенок, по словам Шевченко, он выжил и "его жизни, ничего, к счастью, не угрожает".

"Возбуждено уголовное производство по статье 115 часть 2 - умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом", - сказал Шевченко.

"По предварительным признакам сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль", - заявил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября, в Киеве возле Бессарабского рынка (вул. Большая Васильковская) произошел взрыв легкового автомобиля.

В результате взрыва погиб чеченский доброволец, воевавший в зоне АТО за Украину. Женщине, которая была в салоне, оторвало ногу.