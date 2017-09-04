На Житомирщине разыскивают злоумышленника, который из-за ревности застрелил мужчину с охотничьего ружья

На Житомирщине правоохранители разыскивают 52-летнего злоумышленника, который из-за ревности застрелил мужчину из охотничьего ружья.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Событие произошло вчера, 3 сентября, в селе Пилиповичи Новоград-Волынского района около 1 часа ночи.

«3 сентября ночью в полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти 45-летнего жителя г. Ровно. Причиной стало огнестрельное ранение грудной клетки, нанесенное соседом родителей погибшего», - говорится в сообщении.

52-летний мужчина выстрелил, предварительно из собственного зарегистрированного охотничьего ружья в другого мужчину, нанеся ему смертельное ранение грудной клетки. Прибывшие на место происшествия медики не смогли его спасти.

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«Когда мы прибыли в деревню, то выяснили, что родители погибшего и подозреваемый проживают рядом. Вечером соседи спокойно общались, а ночью мужчина по непонятным причинам, будто разыскивая жену, пришел выяснять отношения с их сыном, который приехал на несколько дней из Ровного помочь по хозяйству», - рассказал УНИАН начальник Новоград-Волынского отдела полиции Юрий Кононенко.

На звук выстрела из обоих домов выбежали жители, которые вызвали для раненого скорую медицинскую помощь.

Стрелок сразу сел в собственный автомобиль и уехал. Полицейские продолжают его розыск. Машину мужчины уже нашли и доставили в отдел полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому может грозить наказание лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.