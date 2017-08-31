Во Львовской области первое свидание завершилось убийством из-за насмешек девушки

В одном из сел Львовской области вчера, 30 августа, нашли тело 24-летней жительницы Тернопольской области, которая пропала в начале июля.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Нацполиции области, в Теребовлянский отдел полиции Тернопольской области 14 июля с заявлением об исчезновении своей дочери обратился местный житель. 24-летняя женщина была объявлена в розыск.

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В начале августа работники полиции оперативным путем выяснили, что женщина могла поехать в одно из сел Яворовского района Львовской области. Правоохранители установили, что 2 августа разыскиваемая действительно приезжала в село, где встретилась с 24-летним местным жителем, а затем исчезла.

Мужчина, с которым встретилась жительница Тернопольской области, признался в том, что он ее задушил, а тело закопал возле села.

«Мужчина признался правоохранителям, что он познакомился с девушкой по телефону и пригласил ее в гости. После приезда пара пошла прогуляться на местное озеро. После интимных отношений девушка начала насмехаться над своим партнером. Тогда он задушил ее, пошел домой за лопатой, вернулся на место совершения убийства и закопал тело», - сообщили в полиции.

На месте, указанном злоумышленником, полицейские обнаружили тело пропавшей девушки. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до 15 лет.