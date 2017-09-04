В Днепре автомобиль врезался в дерево, пострадавших пришлось вырезать из покореженной машины

В Днепре автомобиль врезался в дерево. В результате инцидента пострадавших людей из искореженного автомобиля пришлось освобождать спасателям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Происшествие произошло утром на Криворожском шоссе: автомобиль ВАЗ-2103 столкнулся с деревом. Водитель не справился с управлением.

«В ДТП пострадало четыре человека. Их пришлось вызволять из покореженной машины с помощью гидравлических ножниц», - говорится в сообщении.

Спасенных с травмами и переломами конечностей направлено для дальнейшей госпитализации.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три автомобиля. Как было установлено, авария произошла на территории Старого моста, где столкнулись автомобили марок Lanos, Skoda и Mercedes. Как сообщают очевидцы, авария произошла на территории Старого моста, где в результате столкновения образовалась пробка.