Масштабное ДТП на мосту в Днепре: столкнулись три авто

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три автомобиля, как сообщает Dnepr24.

Как было установлено, авария произошла на территории Старого моста, где столкнулись автомобили марок Lanos, Skoda и Mercedes. Как сообщают очевидцы, авария произошла на территории Старого моста, где в результате столкновения образовался затор.

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На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали аварию, а также установили, что в результате ДТП все три авто были сильно повреждены. Кроме того, серьезно пострадал водитель одного из авто, который ударился головой во время аварии. На место прибыли сотрудники скорой помощи, которые помогли потерпевшему. Причиной столкновения считают мокрое от дождя асфальтное покрытие.