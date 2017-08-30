В Киеве со стрельбой похитили сумку с деньгами из автомобиля, объявлен план "перехват"

В Киеве произошла стрельба, один человек получил ранения. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции на странице в Facebook.

Отмечается, что в Святошинском районе столицы трое людей со стрельбой из автомобиля похитили сумку с деньгами, водитель получил ранение в плечо. В Киеве ввели план "перехват".

Читайте такжеВ полиции Киева рассказали подробности воскресной стрельбы на Подоле

Трое нападающих из багажника похитили сумку. Перед этим они разбили стекло автомобиля и применили неустановленное огнестрельное оружие. Водитель 40 лет получил огнестрельное ранение плеча. С места происшествия нападавшие скрылись на сером BMW.

На место выехали патрули и следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия, проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия.