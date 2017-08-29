Севастопольскую площадь в Киеве парализовала огромная пробка (фото)

17:43, 29 августа 2017
Происшествия
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Десятки троллейбусов остановились и заблокировали ряд улиц.

В столице на Севастопольской площади образовалась огромная пробка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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"В результате обрыва контактной сети десятки троллейбусов остановились и заблокировали Чоколовский бульвар, улицу Донецкую и Народного ополчения, а также Воздухофлотский проспект", - говорится в сообщении.

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Теги: #пробка в Киеве#пробка на Севастопольской площади