Севастопольскую площадь в Киеве парализовала огромная пробка (фото)
17:43, 29 августа 2017Происшествия
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Десятки троллейбусов остановились и заблокировали ряд улиц.
В столице на Севастопольской площади образовалась огромная пробка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
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"В результате обрыва контактной сети десятки троллейбусов остановились и заблокировали Чоколовский бульвар, улицу Донецкую и Народного ополчения, а также Воздухофлотский проспект", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на Южном мосту сгорел автомобиль.
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