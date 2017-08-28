В Харьковской области женщина покончила с собой, бросившись под поезд
По предварительным данным, женщина неоднократно высказывала намерение покончить жизнь самоубийством.
В Харьковской области у железнодорожной платформы «33-й километр», расположенной в селе Новоалександровка, скоростным поездом «Киев-Константиновка» была смертельно травмирована 40-летняя местная жительница.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Харьковской области, инцидент произошел 27 августа около 11:13.
Отмечается, что женщина неожиданно появилась перед поездом.
«По предварительным данным, женщина неоднократно высказывала намерение покончить жизнь самоубийством. У железнодорожной платформы правоохранители обнаружили оставленный погибшей скутер», - говорится в сообщении.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия.