Смертельное ДТП с участием авто владельца ФК "Карпаты": Дыминский снова не явился на допрос (видео)

Владелец ФК "Карпаты" Петр Дыминский, чей автомобиль совершил смертельное ДТП на Львовщине, во второй раз не пришел на допрос.

Еще раз следователи его ждут в понедельник. Если бизнесмен вновь проигнорируют допрос, полиция пойдет в суд за принудительным приводом. Сейчас бизнесмен в деле проходит в качестве свидетеля.

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Как сообщал УНИАН, адвокат Дыминского Николай Лысый заявляет, что тот не получал повесток на допрос. По его словам, львовский бизнесмен был допрошен следователем в воскресенье, 20 августа, о чем составлен соответствующий протокол.

Адвокат убеждает, что Дыминский не бежал в Женеву, а находится там с бизнес-визитом. В Швейцарии он прошел медосмотр у доктора медицины Димитроса Самараса. Врач сделал вывод, что Дыминский "находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, и что нет никаких медицинских противопоказаний, которые создавали бы какие-либо конкретные ограничения, касающиеся его деятельности".