Владелец ФК "Карпаты" Дыминский не явился на допрос по делу о смертельном ДТП

Владельца ФК «Карпаты» Петра Дыминского, авто которого сбило женщину, вызвали на допрос в полицию сегодня утром. Об этом сообщается в Facebook МВД.

Однако, как пишет "УП" со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко, Дыминский не прибыл.

"Он не прибыл на допрос, который был запланирован на 10 утра сегодня", - отметил Геращенко, добавив, что Дыминскому вручили две повестки на допрос, вторая - на пятницу. И если он не появится, то "будет решение следователя о приводе на допрос".

Дыминского вызвали к следователю в ГУ НП во Львове.

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«Сегодня, 23 августа на 10:00, Дыминский П.П. вызван повесткой для проведения следственных действий в помещение служебного кабинета следователя отдела расследования ДТП следственного управления ГУНП во Львовской области по адресу: г. Львов, ул. Бандеры, 1», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Дыминский вылетел в Швейцарию.

"Через час Петр Дыминский, который на сегодня пока еще имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолете со Львова в Женеву", - рассказал Геращенко.