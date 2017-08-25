В швейцарской клинике отказались комментировать состояние владельца ФК "Карпаты" после ДТП на Львовщине - журналист

В Швейцарии в частной клинике отказались подтвердить медицинское заключение о состоянии владельца ФК «Карпаты» Петра Дыминского после того, как его автомобиль попал в смертельное ДТП под Львовом. Об этом сообщил журналист Даниил Мокрик в Facebook.

Журналист сообщил, что представитель Clinique Generale-Beaulieu отказался комментировать опубликованное ранее в открытом доступе заключение врача клиники Димитроса Самараса, ссылаясь на врачебную тайну.

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"Информируем вас, что мы придерживаемся врачебной тайны. Поэтому мы не можем подтвердить или опровергнуть факт присутствия лица в нашем заведении", - говорится в ответе представителя клиники.

Несколько дней назад адвокат Дыминского сообщал, что его клиент проходил медицинский осмотр в швейцарской клинике и даже представил медзаключение от врача, согласно которому в Дыминского не выявили телесных повреждений.

Как сообщал УНИАН ранее, адвокат президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского Николай Лысый заявлял, тот не получал повесток на допрос. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, сообщение советника министра МВД Антона Геращенко в соцсети, опубликованное 22 августа и в котором говорится о том, что Дыминскому была вручена повестка на допрос, "неправда". "Петр Дыминский не получал повестки на допрос", - написал адвокат.

По словам адвоката, львовский бизнесмен был допрошен следователем в воскресенье, 20 августа, о чем составлен соответствующий протокол.

Адвокат утверждает, что Дыминский не убегал в Женеву, а находится там с бизнес-визитом. В Швейцарии он прошел медосмотр в доктора медицины Димитросом Самарас. Врач сделал вывод, что Дыминский "находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, и нет никаких медицинских противопоказаний, которые создавали бы какие-либо конкретные ограничения, касающиеся его деятельности".