В Киевской области обнаружили арсенал оружия и боеприпасов
Прокуратурой Киевской области в Барышевском районе обнаружен склад с оружием и боеприпасами.
В понедельник, 21 августа, прокуратурой совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины во время осуществления досудебного расследования вблизи одного из сел Барышевского района на территории нежилых помещений обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
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"Бориспольской местной прокуратурой начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины", - отметили в прокуратуре.
В настоящее время досудебное расследование продолжается и находится на контроле местной прокуратуры.