В полиции рассказали подробности ночной стрельбы в киевском автобусе

Столичные правоохранители установили личность стрелка, который накануне открыл огонь в салоне пассажирского автобуса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в г. Киеве.

“Во время движения транспортного средства пьяный мужчина пытался попасть в кабину водителя. Это заметил один из пассажиров и начал успокаивать его. В ответ мужчина трижды выстрелил из травматического пистолета в обшивку автобуса. Выяснять отношения мужчины продолжили на остановке общественного транспорта. Пассажир, который унимал нетрезвого незнакомца, несколько раз его ударил и ушел в неизвестном направлении”, - сказано в сообщении.

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По данным правоохранителей, с места происшествия следственно-оперативная группа изъяла пистолет и три гильзы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. 41-летнего стрелка забрала "скорая", но из больницы мужчина сбежал, отказавшись от медицинской помощи.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 августа в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.